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телефон врача наркологаСрочный вызов нарколога на дом в Краснодаре и Краснодарском крае осуществляется круглосуточно по недорогой и обоснованной цене при обращении в современную клинику лечения зависимостей «Мед-Плюс» для получения профессиональной помощи и консультаций с применением персонального подхода к каждому пациенту. На сегодняшний день всё больше граждан страдают от наркомании или алкоголизма. Такая пагубная тяга быстро развивается и негативно влияет на физическое и психическое здоровье зависимого, приводит к многочисленным тяжёлым последствиям. Самостоятельно осуществить вывод из запоя, купировать абстинентный синдром, устранить последствия передозировки или прочее без соответствующих навыков и знаний невозможно, так вы только усугубите ситуацию. И тогда наиболее верным решением будет являться обращение в наш центр наркологии «Мед-Плюс» для получения наркологических услуг нарколога на дому.

Наш профессиональный платный нарколог на дом является высококвалифицированным специалистом своего дела с соответствующим образованием и многолетним стажем работы. К каждому зависимому он применяет персональный подход и оказывает качественную помощь в соответствии с особенностями ситуации. Лечение наркозависимости проводится анонимно. И вам не придётся для этого самостоятельно ехать в стационар. При оказании услуг мы применяем только проверенные и надёжные методы воздействия в совокупности с сертифицированными и безопасными медикаментами.

«Мед-Плюс»

В нашей наркологической клинике вы получите

квалифицированную помощь наших специалистов.

8 (999) 480-44-60

Скорая наркологическая помощь с выездом на дом в Краснодаре.

Стоимость услуг нарколога на дому

УслугаСтоимость
Первичная консультация по телефону
БЕСПЛАТНО
Консультация психологаот 1500 руб.
Выезд и консультация нарколога на дому
от 2000 руб.
Выезд мотивационной команды (убеждение лечиться)
от 5000 руб.
Снятие наркотической ломки
от 4000 руб.
Вывод из запоя на дому
от 2700 руб.
Детоксикация организма
от 3500 руб.
Кодирование от алкоголизмаот 3000 руб.
Лечение алкоголизмаот 4000 руб.
Лечение наркоманииот 4500 руб.
Сопровождение в стационар клиники
от 10000 руб.
Врач нарколог

Как начать лечение?

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Напишите нам
и уточните свою проблему

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Выезд нарколога
на дом

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Осмотр специалиста
и оказание услуги

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Дальнейший план лечения
и обследования

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Предоставление консультации

Бесплатная консультация
нарколога по телефону

Для вызова врача сообщите
контактные данные.

Специалисты «Мед-Плюс»

Остафьев Александр
Сергеевич

  Профессор, Д.М.Н.

  20 лет опыта работы

  Главный врач

Ладыгина Мария
Викторовна

  Профессор, Д.М.Н.

  17 лет опыта работы

  Психиатр-нарколог

Платонов Егор
Александрович

  К.М.Н., доцент

  15 лет опыта работы

  Нарколог

Антипова Ирина
Владиславовна

  Врач высшей категории

  13 лет опыта работы

  Психиатр

Все врачи

Гвоздева Галина
Семеновна

  Врач высшей категории

  13 лет опыта работы

  Клинический психолог

Шевелев Владислав
Александрович

  К.М.Н., доцент

  12 лет опыта работы

  Старший реабилитации

Акерова Екатерина
Викторовна

   Доцент, К.П.Н

  12 лет опыта работы

  Психолог

Борзов Игорь
Станиславович

  Доцент, К.П.Н

  9 лет опыта работы

  Нейропсихолог

Камолов Александр
Игоревич

  Профессор, Д.М.Н.

  17 лет опыта работы

  Фельдшер нарколог

Карасев Евгений
Сергеевич

  К.М.Н., доцент

  9 лет опыта работы

  Выездной фельдшер

Клименко Елена
Владимировна

  Врач высшей категории

  10 лет опыта работы

  Главная медсестра

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Вячеславовна

  Врач высшей категории

  11 лет опыта работы

  Медицинская сестра

Бахтюков Евгений
Михайлович

  Врач высшей категории

  5 лет опыта работы

  Токсиколог

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Сергеевна

  К.М.Н., доцент

  15 лет опыта работы

  Аддиктолог

Шабанов Станислав
Сергеевич

  К.М.Н., доцент

  15 лет опыта работы

  Реаниматолог

Веденеева Александра
Сергеевна

  Врач высшей категории

  18 лет опыта работы

  Врач кардиолог

Лицензии нашей клиники

Лицензия
Лицензия
Лицензия
Лицензия
Лицензия

Наши преимущества

1

Опыт работы более 12 лет

2

Самые низкие цены в городе

6

Гарантия от срыва

4

Экстренная (24/7)
круглосуточная служба

5

Полная анонимность
и конфиденциальность

3

Медицинская лицензия
и полная документация

Условия стационара

Часто задаваемые вопросы *FAQ

Как проходит анонимный вызов врача-нарколога?

Если вы приняли решение вызвать срочно врача из наркологии в нашей клинике «Мед-Плюс», то вам не придётся волноваться о профессионализме наших специалистов и качестве предоставляемых услуг. При этом наши доктора применяют к каждому клиенту персональный подход и ответственно выполняют свои профессиональные обязанности.

Мы готовы браться даже за самые тяжёлые случаи. В ходе оказания услуг у нас применяются принципы анонимности и конфиденциальности. В соответствии с этим о вашем обращении от нас не узнают никакие третьи лица, и вы избежите постановки на наркологический учёт. Срочный вывод из запоя поможет снять симптомы похмелья.


В каких случаях необходим круглосуточный выезд нарколога домой в Краснодаре?

Срочная наркологическая помощь в Краснодаре с вызовом врача-нарколога может потребоваться в следующих ситуациях:

  • Алкозависимый больше 3 суток пребывает в запое и не сможет перестать пить.
  • У пациента сильный похмельный синдром.
  • У наркомана сильная ломка на фоне отсутствия возможности принять новую дозу наркотиков.
  • При необходимости осуществления кодирования от алкоголизма определёнными методами можно воспользоваться срочным приездом платного наркологического доктора.

Неотложная наркологическая помощь в домашних условиях может быть крайне необходимой ещё потому, что зависимый не признаёт у себя такого недуга и в соответствии с этим не видит необходимости совершения поездки в наркоклинику для получения помощи и лечения.

В соответствии с действующим законодательством нашей страны скорая наркологическая помощь и лечение присутствующих зависимостей может проводиться только по личному согласию пациента, кроме присутствующих в законодательстве исключительных случаев. Во всех иных ситуациях можно воспользоваться услугами частного нарколога с выездом на дом. Он применит метод интервенции, который поможет сформировать у зависимого мотивацию и желание избавиться от своей нездоровой тяги.


Действия нарколога по прибытии на дом в Краснодаре

Экстренная анонимная помощь платного нарколога для алкозависимого или наркомана может потребоваться при ухудшении самочувствия пациента в любой момент. Наши специалисты прекрасно это понимают и поэтому готовы оперативно реагировать на любой неотложный вызов. Обращаться к нам за помощью можно при помощи составления заявки на странице официального сайта или при совершении звонка по телефону горячей линии. После получения заявки нарколог проведёт все неотложные процедуры анонимно и платно с целью улучшения самочувствия и восстановления ослабленного здоровья.

Анонимный нарколог в Краснодаре оперативно приедет по указанному адресу, проведёт осмотр и обследование пациента, а также проведёт беседу с ним и его родственниками. Ещё немаловажную роль будет играть выявление наличия противопоказаний к получению помощи в домашних условиях. При их отсутствии доктор окажет всю необходимую помощь. Если же были выявлены противопоказания, то все дальнейшие мероприятия могут быть выполнены только в условиях стационарного пребывания.

Срочный вызов нарколога на дом в Краснодаре выполняется по недорогой стоимости круглосуточно осуществляет клиника кодирования от алкоголизма «Мед-Плюс» с применением персонального подхода и применением принципов анонимности и конфиденциальности.